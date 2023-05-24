Путин установил выплаты семьям погибших в ходе спецоперации сотрудников МЧС

Президент РФ Владимир Путин установил единовременные выплаты в случае гибели или ранения сотрудников МЧС в период специальной военной операции.
Из указа главы государства следует, что единовременные выплаты семьям погибших составят 5 млн рублей. В случае ранения полагается выплата в размере 3 млн рублей, пишет FlashNord.
Документ определяет социальные гарантии сотрудников МЧС, выполняющих возложенные на них задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.