Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» показали свои таланты. ФОТО

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» показали свои таланты в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фото здесь и далее: Елизавета Расчётова
«У финалисток был очень творческий день - они показывали свои таланты. А талантов у них более чем достаточно! Начиная с классических талантов - песня и танец - и заканчивая презентацией натальной карты и виртуозном стоянии на гвоздях», - рассказали организаторы.
В жюри конкурса талантов были:
В итоге в категории «Мисс» места распределились следующим образом:
Лучшими в категории «Миссис» стали:
«Все участницы выложились по максимуму и показали яркие и непохожие номера», - подчеркнули организаторы.
Финальное шоу конкурсов красоты «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» состоится 28 мая в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках. Билеты в продаже. Справки по телефону: 5-72-75.