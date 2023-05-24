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Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» показали свои таланты. ФОТО

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» показали свои таланты в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Елизавета Расчётова

«У финалисток был очень творческий день - они показывали свои таланты. А талантов у них более чем достаточно! Начиная с классических талантов - песня и танец - и заканчивая презентацией натальной карты и виртуозном стоянии на гвоздях», - рассказали организаторы.

В жюри конкурса талантов были:

амбассадор проекта, обладательница титула Mrs GrandMa Planet-2020 Светлана Шумейко,

вице Мисс Псков-2006 Элеонора Разумова,

известный фотограф Ирина Большакова,

руководитель народного хореографического коллектива, студии танцев «Жемчужная россыпь», Дома культуры Ленинского комсомола Татьяна Жемчугова,

сонграйтер, артист, битмейкер, продюсер в направлении российской поп-музыки Александр Гужов.

В итоге в категории «Мисс» места распределились следующим образом:

1 место - Анастасия Козловская с танцевальным восточным номером,

2 место - Ангелина Яцкевич со спортивно-танцевальным этюдом в сопровождении танцевального коллектива,

3 место - Екатерина Южанина с номером в формате художественного слова.

Лучшими в категории «Миссис» стали:

1 место — Татьяна Гайнуллина - авторский показ головных аксессуаров ручной работы,

2 место — Юлиана Новикова - умело совместившая вокал и интермедию,

3 место — Наталья Ильина с номером в формате художественного слова.

«Все участницы выложились по максимуму и показали яркие и непохожие номера», - подчеркнули организаторы.

Финальное шоу конкурсов красоты «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» состоится 28 мая в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках. Билеты в продаже. Справки по телефону: 5-72-75.