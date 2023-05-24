Общество

Мамочка, найдись: кто в Псковской области может стать приёмным родителем и как их поддерживают

Мамины объятья перед сном и поход в выходные с папой на рыбалку; пироги любимой бабушки и чтение сказок на коленях у дедушки… Этих простых радостей жизни лишены многие дети, оставшиеся без родителей.

Фото: freepik.com

И хоть в Псковской области сирот с каждым годом становится все меньше, число мальчишек и девчонок, которые остро нуждаются в материнском тепле и ласке, в нашем регионе всё ещё значительно.

«МК в Пскове» запускает новый проект «Цветы жизни», в рамках которого редакция будет регулярно рассказывать о демографической политике в Псковской области, делиться информацией о мерах поддержки материнства и детства, многодетных семей, а также освещать темы, связанные с семейными формами устройства детей-сирот. Сегодня в фокусе ответы на острые вопросы: сколько в Псковской области сирот и как можно стать приёмным родителем?

Подробнее - в материале «МК в Пскове».