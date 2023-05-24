Общество

Эскизы нагрудных знаков для заслуженных пожарных и спасателей утвердили в Псковской области

Заседание Геральдического совета Псковской области состоялось в правительстве региона в среду, 24 мая, под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Участники утвердили эскизы нагрудных знаков, которые будут вручаться при присвоении почетных региональных званий «Почетный спасатель» и «Почетный пожарный». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Звания введены по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, соответствующие изменения в профильный региональный закон утверждены областным Собранием депутатов. Специалисты отмечаются указом главы региона и получают единовременную выплату в 25 тысяч рублей.

Нагрудные знаки будут изготовлены из серебристого металла. В нижней части знака для спасателей будут размещены защитный шлем и скрещенные по диагонали топор и разводной ключ. Для спасателей на нагрудный знак нанесут старинную пожарную каску и скрещенные по диагонали пожарные топорики.

«Благодарю Правительство Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова. Говорю от лица всех пожарных и спасателей — спасибо за поддержку, для нас это очень важно», — отметил по итогам голосования руководитель главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Члены Геральдического совета также утвердили эскиз должностного знака губернатора Псковской области — официального символа власти высшего должностного лица региона. Знак будет находиться в собственности Псковской области, храниться в правительстве региона. Вручать его планируется при вступлении губернатора в должность.

Знак представляет собой изображение герба Псковской области в виде гербового щита под серебряной короной в обрамлении серебряной ленты. В цепи используются фигуры барсов, орнамент и девиз Псковской области «Потягнем за Отечество».

Проект постановления об утверждении должностного знака губернатора будет направлен на рассмотрение Псковского областного Собрания депутатов.