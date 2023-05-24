Общество

Россияне стали чаще интересоваться страховками от укусов клещей

Россияне в два раза реже искали туристические страховки на майские в этом году, однако вырос спрос на страховые полисы от укуса клещей. Это показало исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Так, аналитики сервиса зафиксировали снижение числа онлайн-запросов на оформление страховок для путешествий с 1 по 14 мая. Спрос был на 56% ниже показателей за аналогичный период прошлого года и на 59% ниже показателей 2021 года, пишет «Газета.Ru»..

«Спрос на туристические страховки имеет ярко выраженную сезонность, повторяемую из года в год. В первой половине мая традиционно отмечается всплеск интереса к этой услуге — многие используют государственные праздники для того, чтобы устроить небольшой отпуск. В этом году россияне решили отказаться от этой традиции. Одной из причин стала неудобная конфигурация праздничных дней в этом году: первая неделя была почти полностью рабочая. Также на отпускных планах сказались факторы, удерживающие россиян от путешествий еще с прошлого года: прекращение авиасообщения со странами Европы и ограничение действия российских карт за рубежом», — прокомментировал Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Он отметил, что вместо заграничных отпусков, россияне выбрали небольшие поездки на природу. Это заметно по всплеску интереса пользователей к страховкам от клеща — число онлайн-запросов на этот продукт в этом мае было на 30% выше, чем в прошлом году.