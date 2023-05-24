Общество

Россию покроют сверхскоростным интернетом к 2035 году

К 2035 году 98% российских пользователей проводного интернета (широкополосный доступ, ШПД) должна быть доступна скорость более 1 Гбит/с, при этом 50% получат доступ к 10-гигабитным каналам. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи на 2024-2035 годы.

При этом к 2030 году интернет на скорости от 1 Гбит/с должны получить почти все домохозяйства и социально-значимые объекты в населенных пунктах, где число жителей превышает 10 тысяч, сообщают «Известия».

«Доступ в интернет для домохозяйств станет коммунальной услугой наравне с электричеством и теплоснабжением», — отмечено в документе.

В июне этого года проект стратегии вынесут на защиту перед премьер-министром, и после отработки возможных замечаний документ представят президенту, сообщили в Минцифры.

«Программа решает задачу следующего десятилетия. Тогда ожидается широкое распространение новых технологий: дополненной и виртуальной реальности, телеприсутствия, создающего реалистичный эффект нахождения человека в ином, нежели его дом месте — реальном или виртуальном. Передача визуальной и прочей информации от большого числа объектов создаст новые требования как к пропускной способности домашнего интернет-канала, так и к задержкам на сети», — рассказал «Известиям» гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

Для покрытия расходов, операторам могут быть предоставлены льготы. Например, в проекте стратегии развития отрасли связи в РФ говорится о снижении для провайдеров ставки НДС вдвое до 10%, а страховых взносов — до 7,6% по аналогии с IT- компаниями.

К концу десятилетия в квартирах и частных домах увеличится как парк компьютеров и смартфонов, так и количество гаджетов (IoT): умных колонок, датчиков, возможно, устройств дополненной и виртуальной реальности, которые будут разработаны в краткосрочной перспективе.

Речь может идти и о системах связи, имитирующих дистанционное присутствие трехмерной модели человека в тех или иных условиях — например, на совещании, рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Развитие сетей связи при таком сценарии потребует дополнительных затрат, и налоговые льготы в такой ситуации действительно нужны, тем более, в условиях роста расходов на оборудование из-за санкций, считает он.