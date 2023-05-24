Минпросвещения примет единые подходы по зарплате педагогов с 1 сентября

Единые подходы к начислению зарплаты педагогам в России будут приняты в следующем учебном году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«Мы в следующем учебном году примем единые подходы к начислению заработной платы», - цитирует его РИА Новости.
В прошлом году Минпросвещения протестировало новую систему оплаты труда в шести регионах: в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской и Сахалинской областях и Республике Мордовии.