Общество

Экспертизу 37 правовых актов органов госвласти Псковской области провел Минюст

Отдел по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований провел правовую экспертизу 37 нормативных правовых актов органов государственной власти Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Минюста России.

Кроме того, специалисты включили в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 36 нормативных правовых актов Псковской области и 39 единиц дополнительных сведений, создали 40 редакций нормативных правовых актов.

Произвели государственную регистрацию пяти муниципальных правовых актов о внесении изменений в устав муниципального образования.

В государственный реестр уставов муниципальных образований включили текст пяти муниципальных правовых актов о внесении изменений в устав муниципального образования и 25 единиц дополнительных сведений, создали пять редакций устава муниципального образования.

В рамках соглашений о взаимодействии, заключенных между управлением, органами государственной власти Псковской области и органами местного самоуправления региона, рассмотрели на предмет соответствия Конституции Российской Федерации и действующему законодательству, а также на наличие (отсутствие) коррупциогенных факторов 20 проектов нормативных правовых актов Псковской области и 15 проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований.

В отдел по делам некоммерческих организаций поступило четыре заявления о государственной регистрации некоммерческих организаций всех организационно-правовых форм, сотрудники Минюста рассмотрели семь заявлений о государственной регистрации некоммерческих организаций.

Специалисты отдела проконсультировали 23 заявителя по вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций. Направили 20 ответов на поступившие запросы.

Отдел по вопросам адвокатуры, нотариата и государственной регистрации актов гражданского состояния подготовил 27 пакетов документов по поручениям в рамках оказания международной правовой помощи, проставил пять апостилей на нотариально удостоверенные документы, подлежащие вывозу за границу.

Еженедельно в главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направляются сведения об оказании бесплатной юридической помощи эвакуированным из ЛНР и ДНР гражданам, находящимся в пунктах временного размещения на территории Псковской области.

В рамках взаимодействия с Адвокатской палатой Псковской области направлялась информация о лицах, не сдавших квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката, поступившая в управление из других территориальных органов юстиции; в рамках взаимодействия с Нотариальной палатой Псковской области направлялась информация о проведении конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, поступившая в управление из других территориальных органов юстиции.