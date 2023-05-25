Общество

Подготовка к открытию фонда «Защитники Отечества» завершается в Псковской области

В Псковской области завершается подготовка к открытию регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Какую роль будет играть структура в рамках всего комплекса мероприятий по поддержке ветеранов специальной операции, власти региона обсудили на заседании межведомственной комиссии по координации оказания необходимой помощи участникам СВО, иным лицам и членам их семей. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова совещание провела его первый заместитель Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор напомнила, что задачей филиала на федеральном уровне определено решение целого ряда жизненно важных вопросов и социальных проблем для ветеранов спецоперации, а также семей погибших бойцов. Реализовывать эту работу доверено представителям исполнительных органов в рамках своих компетенций и полномочий.

«Важно, чтобы при нашем содействии каждый ветеран СВО мог беспрепятственно получить всю необходимую помощь со стороны государства, и после периода боевых действий при любых обстоятельствах смог адаптироваться к жизни, вернуться к работе или получить новую профессию, заняться творчеством, спортом или общественной деятельностью», — подчеркнула Вера Емельянова.

По ее словам, фонд должен стать местом взаимодействия граждан с властями и различными организациями, образуя единую структуру по комплексному сопровождению защитников Родины. Главное условие — адресная работа и внимательный, человеческий подход к каждой отдельной ситуации, потребности. «Мы должны окружить ветеранов и их семьи заботой, выразив им тем самым глубокую благодарность за службу», — подчеркнула первый замгубернатора.

У региона, по словам Веры Емельяновой, накоплен серьезный опыт в организации и содействии помощи участникам СВО. С начала спецоперации в Псковской области во взаимодействии с муниципальными и региональными властями работают волонтерские штабы, а с октября 2022 года функционирует региональный Центр помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан.

В первую очередь фонд будет заниматься решением острых социальных и медицинских проблем ветеранов СВО. В их числе обеспечение лекарствами, реабилитация после ранений, психолого-психотерапевтическая и юридическая помощь, уход за нуждающимися гражданами, адаптация жилых помещений под нужды инвалидов, их обучение и трудоустройство. В дальнейшей перспективе планируется работать над привлечением защитников Отечества к общественной работе, спорту, паралимпийскому движению, культурно-досуговой деятельности.

Целый комплекс работы будет посвящен мероприятиям по увековечиванию памяти героев и ветеранов СВО, патриотическому воспитанию молодежи и взаимодействию с другими ветеранскими организациями, а также развитию программ поддержки военнослужащих и поднятию статуса защитника Отечества на более высокий уровень.

В ходе совещания участникам были представлены кандидаты на должность руководителя отделения и его заместителей. Отметим, что в структуру фонда также включены 40 социальных координаторов, которые прошли специальное обучение.

Напомним, Государственный фонд поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества» учрежден по указу президента РФ с целью создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО. Филиалы организации по всей стране должны быть открыты до конца мая.

В Пскове отделение разместится в здании на улице Льва Толстого, дом 31а. В нем будет организована работа специалистов региональных ведомств и федеральных служб. В филиале планируется создать максимально уютную обстановку для посетителей, в помещении оборудуют детскую комнату.