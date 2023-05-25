Общество

Более полумиллиона сеянцев сосны подрастает в лесопитомнике в Плюсском районе

Более полумиллиона сеянцев сосны подрастает в лесопитомнике производственной базы компании «РусТимбер Псков» в плюсской деревне Игомель. Уже окрепшие годовалые хвойники в эти дни отправляются на участки вырубки. Теплицы с посадочным материалом этого года председателю областного Собрания депутатов Александру Котову показал руководитель предприятия Алексей Хулкко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Посев семян в кассеты производится хоть и с помощью сеялки, но с большой долей ручного труда. Всё лето сосны будут подрастать под присмотром в теплице, а зиму проведут на улице, под снегом, чтобы адаптироваться к погодным условиям. «Просят продать, но пока обеспечиваем только себя», - рассказал об обращениях других лесных арендаторов директор «РусТимбер Псков». Однако от планов увеличить посевные площади лесозаготовитель не отказывается и планирует построить в Игомеле третью теплицу.