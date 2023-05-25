Общество

Работы по подготовке проектной документации на капремонт здания ЗАГСа завершают в Острове

Близятся к завершению работы по подготовке проектной документации на капитальный ремонт ранее приобретенного здания отдела ЗАГС Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции Псковской области.

Фото: комитет юстиции по Псковской области

Здание расположено в парке Победы Острова по адресу: улица 25 Октября, 18. На сегодняшний день подрядчик подготовил дизайн-проекты интерьеров и экстерьеров, а также некоторые разделы проектной документации. Готовая проектная документация будет разработана в объеме достаточном для проведения работ по капитальному ремонту объекта под «ключ» и сдачи его в эксплуатацию.

Напомним, разместить ЗАГС в этом здании в социальных сетях предложил один из жителей города Острова, после этого Псковская Лента Новостей направила соответствующий запрос в профильный комитет. Впоследствии было принято решение приобрести здание за счет средств областного бюджета.