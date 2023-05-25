Места оказания бесплатной юридической помощи в регионе назвали псковичам

Бесплатную юридическую помощь можно получить в Псковской области. Где ее оказывают, Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Минюста России.
На территории Псковской области бесплатную юридическую помощь оказывают:
Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» Псковского областного фонда гражданской взаимопомощи «Земляки» по адресам:
- Псков, улица Некрасова, 29, каждую среду с 16.30 до 18.00, контактный телефон: 8-921-116-00-65;
- Великие Луки, улица Карла Либкнехта, 13А, каждый четверг с 15.00 до 17.00, контактный телефон: 8-811-53-6-99-86,
- e-mail: zpravo60@yandex.ru, группа «ВКонтакте».
Юридическая клиника Псковского государственного университета по адресам:
- Псков, улица Льва Толстого, 6А, корпус №2, кабинет 203А;
- Псков, улица Красноармейская, 1 (корпус 2), кабинет 27А, (с 16:00 до 18:00 по предварительной записи по телефону или по электронной почте),
- контактный телефон: (8112) 201-699, доб.562, (8112) 56-10-11, адрес электронной почты: urfak@pskgu.ru.
Юридическая клиника Псковского филиала университета ФСИН России по адресам:
- Псков, Зональное шоссе, 28 (кабинеты 1307, 1413);
- Псков, улица Ленина, 7 - Ассоциация юристов России (время приема граждан: среда с 15:00 до 17:00);
- контактный телефон: (8112) 623-169 (вн.1210, 1123), адрес электронной почты: filial@spbu.fsin.gov.ru.