Общество

Психолог назвала два способа преодолеть паническую атаку

Паническая атака – приступ сильной тревоги или страха, при котором учащается сердцебиение, появляется ощущение нехватки воздуха, головокружение, потливость. Чтобы преодолеть это состояние, рекомендуется медленно и глубоко дышать, рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

«Как правило, человек может быстро сообразить, что происходит, и помочь себе. Как только начинается паническая атака, надо отойти в безопасное место и продышаться. Дыхательные практики помогают. Если ты дышишь, значит, ты живешь. Это ассоциативный ряд, который возвращает тебя в состояние равновесия», – приводит слова Лысаковой радио Sputnik.

Второй прием, который можно использовать при панической атаке, – это внешний стимул, продолжала психолог.

«При панической атаке может помочь внешний стимул. Например, можно надавить на подушечку безымянного пальца ногтем. Это отвлечет мозг от панической атаки. В результате вы начнете сначала чувствовать свой палец, а потом и всего себя. Боль напомнит вам, что вы живы и все процессы в вашем теле продолжают происходить», – заключила Лысакова.