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Общество

«Школа 21» в Великом Новгороде: открыт первый набор на обучение востребованным ИТ-профессиям

26.05.2023 09:57|ПсковКомментариев: 0

Уже в этом году новгородцы смогут начать бесплатное обучение в школе программирования и получить востребованные знания и навыки в сфере ИТ. Данный проект реализуется Сбером совместно с правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого. Обучение будет проводиться в новом кампусе школы, который откроется осенью 2023 года. Он будет первым в Северо-Западном федеральном округе и привлечет всех, кто стремится получить образование в сфере информационных технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Северо-Западный федеральный округ считается промышленно-ориентированной территорией с развитой инфраструктурой и преобладанием обрабатывающих отраслей, поэтому спрос на цифровые кадры здесь высокий. «Школа 21» позволит правительству Новгородской области предоставить жителям возможность получить востребованные знания в ИТ-сфере и повысить уровень цифровизации региона.

Кампус «Школы 21» в Великом Новгороде площадью более 1700 кв. м. предоставит более 190 рабочих мест, что даст возможность поступить на основное обучение 250 участникам. Здание школы будет оснащено современным оборудованием, также здесь предусмотрены удобные зоны для обучения и отдыха.

«В условиях цифровизации спрос на ИТ-специалистов в нашем регионе неуклонно растет, поэтому одна из основных задач, которая стоит перед нами – это подготовка профессиональных кадров. В нашем центре подготовки кадров "Школа 21" обучающиеся (взрослые от 18 лет), получат возможность приобрести полноценную профессию по любому из 12 направлений подготовки, а статистика стажировок и трудоустройства выпускников, прошедших 21 модуль, говорит сама за себя!» - отметил министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаил Киблер.

«"Школа 21" – это один из серьезных шагов в новую профессию ИТ-специалиста. Обучение проводится на основе методики «равный равному», которая предусматривает индивидуальную и групповую работу над проектами. Наши участники активно изучают различные ИТ-направления, общаются друг с другом, решают практические задачи, обязательно проходят стажировку и в конце обучения становятся настоящими профессионалами своего дела. Как показывает практика, наши выпускники востребованы на рынке труда, в том числе у компаний – лидеров отраслей экономики. Мы рады, что благодаря нашим совместным усилиям с коллегами из правительства Новгородской области и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого этот путь теперь открыт участникам из Великого Новгорода и других городов Северо-запада», - сказал директор «Школы 21» Александр Федяков.

«Сотрудничество Сбера и правительства Новгородской области сегодня охватывает практически все сферы жизни и позволяет реализовывать проекты, которые являются передовыми не только для нашего региона, но и для всей страны. Уже не первый год большое внимание уделяем сфере образования. И мы рады расширять сотрудничество в части подготовки IT кадров. "Школа 21" – уникальный проект, отвечающий вызовам времени», - заметил управляющий Новгородским отделением ПАО «Сбербанк» Игорь Залукаев.

«"Школа 21" в Великом Новгороде станет точкой притяжения талантов и центром подготовки кадров для высокотехнологичного бизнеса и откроет новые возможности для развития не только студентам НовГУ, но и всем новгородцам от 18 до 80 лет. Сегодня мы делаем значимый шаг в создании образовательной площадки, которая станет драйвером развития человеческого капитала региона в цифровую эпоху Уже в этом году, помимо двух наборов в школу, каждый из которых должен составить не менее 100 человек, мы откроем порядка 12 образовательных программ, в том числе программ дополнительного образования по разным направлениям цифровой экономики и профильных управленческих дисциплин, все это безусловно сделает и регион и университет более конкурентоспособным и привлекательным для талантов», - добавил ректор Новгородского государственного университета  Юрий Боровиков.

«Школа 21» — инновационный образовательный проект, который помогает всем желающим кандидатам от 18 лет бесплатно получить практические знания в ИТ-сфере. Так, во время обучения участники могут приобрести навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, освоить работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучить различные направления в сфере цифровых технологий. Для обучения применяется методика «равный равному»: без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Срок обучения зависит от самого участника – от 1,5 до 3 лет.

Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50 % участников проекта – это первый опыт программирования.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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