Общество

В каком случае можно оформить наследство после истечения срока, объяснил юрист

По закону наследство можно принять только в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или с даты решения суда о признании человека умершим. Если сроки пропущены, то права на имущество будут утрачены, а доля опоздавшего перейдет другим наследникам в порядке очередности, рассказал член декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Речь идет о случаях, когда человек не знал и не мог знать о причитающемся ему по закону наследстве или не успел его принять по объективным обстоятельствам — например, долго и тяжело болел, был за рубежом, находился в беспомощном состоянии и так далее», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Если уважительной причины нет, судья при принятии решения о продлении срока на принятие наследства будет учитывать, мог ли наследник, пропустивший срок, поддерживать отношения с умершим, интересоваться его состоянием и соответственно знать о смерти.

Если выяснится, что родственник наследодателя сознательно разорвал все контакты и поэтому не узнал о смерти некогда близкого человека, то суд может отказать в восстановлении срока.

«Кстати, незнание законодательства и принципов вступления в наследство не рассматривается судом в качестве оправдания за пропуск установленных сроков», — заключил он.