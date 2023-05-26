Общество

Торговая сеть «Бизон» объявила о наборе сотрудников

Фирменная торговая сеть «Бизон» от Псковского мясокомбината объявляет набор сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители торговой сети.

Сейчас для работы в торговой сети «Бизон» требуются:

заместитель директора по розничной торговле;

менеджер по товару (товаровед);

менеджеры по продажам в торговую сеть «Бизон» (продовольственные товары).

Сотрудникам предприятия гарантируют:

трудоустройство согласно ТК РФ;

выплаты заработной платы 2 раза в месяц;

работа рядом с домом;

удобный график;

возможность карьерного роста;

комфортные и безопасные условия труда;

бонусы от предприятия.

Подробности по телефону: 8-921-506-51-24.

Ассортимент магазинов «Бизон» состоит из самых востребованных и качественных мясопродуктов, а также молока, бакалеи и кондитерских изделий, преимущество отдается местным производителям или популярным торговым маркам эконом-сегмента. А актуальный список акций всегда можно узнать на странице сети магазинов «Бизон» в социальной сети «ВКонтакте».

Актуальные адреса точек торговой сети «Бизон» доступны на сайте Псковского мясокомбината.