Общество

Александр Котов: Предпринимательство – это стиль мышления и образ жизни

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил предпринимателей Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Предпринимательская активность является одним из ключевых факторов развития экономики, внедрения инноваций, продвижения частной инициативы и роста общественного благосостояния. Предпринимательство – это даже не профессия, а стиль мышления и образ жизни. В этой сфере трудятся люди, стремящиеся созидать и готовые рисковать», – отметил спикер регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что предпринимательское сообщество Псковской области демонстрирует не только умение эффективно вести бизнес, но и брать на себя социальную ответственность. Бизнесмены помогают социальным учреждениям и общественным объединениям, поддерживают культуру и спорт, участвуют в благоустройстве территорий, занимаются благотворительностью, продолжил он.

«Органы власти со своей стороны также нацелены на поддержку предпринимательства. В регионе действуют налоговые каникулы для новых ИП и преференции для приезжих предпринимателей, установлены льготы для инвесторов и субъектов малого и среднего бизнеса, снижено административное давление и количество проверок. Безусловно, непростая геополитическая и экономическая ситуация влияет на деятельность предпринимателей. Но помимо объективных сложностей, сегодняшнее время даёт отечественному бизнесу и новые возможности. Уверен, предприниматели смогут реализовать имеющийся потенциал. Пусть ваш бизнес будет стабильным и процветающим! Здоровья, успеха и благополучия!» – поздравил Александр Котов предпринимателей.