Общество

Экономически обоснованный тариф на услуги городских бань подняли в Пскове

Экономически обоснованный тариф на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат», подняли до 390,5 рубля за одного человека. Соответствующее решение депутаты Псковской городской Думы приняли в ходе очередной 11-й сессии сегодня, 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тариф подняли на 83,5 рубля — с 307 рублей до 390,5 рубля за одного человека.

Как неоднократно заявляли городские власти, стоимость помывки в муниципальных банях для граждан в Пскове не изменится: экономически обоснованный тариф пришлось поднять из-за убыточности предприятия, разница со стоимостью помывки для граждан будет компенсироваться из городского бюджета.