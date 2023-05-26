Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Власть и СМИ, голова лосося, медиавойны

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Тема выпуска — взаимодействие власти и СМИ в Псковской области. Поводом для обсуждения стал приезд в регион медиаменеджера Степана Парфенова, возглавившего управление по информационной политике областного правительства. Юлия Магера и Константин Калиниченко считают, что новейшая история отношений между властью и медиа помогает понять происходящие сегодня в СМИ процессы.
Они вспомнят:
- как после падения цензуры в недолгое свободное плавание отправились даже государственные СМИ;
- как этот период сменился эпохой конкурентной борьбы за губернаторское кресло, породившей медиавойны;
- как власть начала прикармливать независимые СМИ госконтрактами и грантами на освещение своей деятельности — брали даже сегодняшние эмигранты;
- как такой подход привел к созданию государственного медиахолдинга с провальной попыткой внедрить в его работу бизнес-процессы и завоевать аудиторию, что вылилось в создание имитационных форм.