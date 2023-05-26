Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Власть и СМИ, голова лосося, медиавойны

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Тема выпуска — взаимодействие власти и СМИ в Псковской области. Поводом для обсуждения стал приезд в регион медиаменеджера Степана Парфенова, возглавившего управление по информационной политике областного правительства. Юлия Магера и Константин Калиниченко считают, что новейшая история отношений между властью и медиа помогает понять происходящие сегодня в СМИ процессы.

Они вспомнят: