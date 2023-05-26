Общество

«Прессинг»: Власть и СМИ, голова лосося, медиавойны. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 мая.

Тема выпуска — взаимодействие власти и СМИ в Псковской области. Поводом для обсуждения стал приезд в регион медиаменеджера Степана Парфенова, возглавившего управление по информационной политике областного правительства. Юлия Магера и Константин Калиниченко считают, что новейшая история отношений между властью и медиа помогает понять происходящие сегодня в СМИ процессы.

Они вспомнили: