Общество

Законопроект о доплатах к пенсиям тренерам чемпионов Олимпийских игр приняли в России

Законопроект «Единой России» о доплатах пенсиям тренеров чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр принят в третьем чтении. Об этом секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский рассказал в своем Telegram-канале.

Эту инициативу разработала группа депутатов и сенаторов во главе с секретарём Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым (фракция «Единой России»).

«До настоящего времени прибавка к пенсии полагалась только чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр», – отметил Александр Козловский.