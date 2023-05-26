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Какие болезни можно «подцепить» в огороде, рассказал врач

Работая с почвой на собственном участке, человек рискует заболеть токсоплазмозом. По словам врача аллерголога-иммунолога Александра Андреева, это паразитарное заболевание, переносчиком которого являются кошки.

При заражении у человека страдает центральная нервная система, а также инфекция приводит к воспалению в мышечной ткани сердца и оболочках мозга, пишет RuNews24.

Еще одно заболевание, которое можно «подхватить», работая с землей, – мышиная лихорадка. «Не стоит забывать и о столбняке, возбудитель которого может попасть в землю с выделениями зараженных птиц и животных», - напомнил специалист.

Чтобы не заразиться, достаточно соблюдать правила личной гигиены и тщательно мыть руки, добавил врач.