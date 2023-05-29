Общество

Россияне стали меньше бояться одиночества — опрос

Жизни без общения с близкими больше всего боятся воспитатели, бухгалтеры и офис-менеджеры, а о том, что одиночество их не страшит, чаще говорят бармены, дизайнеры и администраторы. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 5 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

2 из 3 россиян (68%) не боятся одиночества: 31% возможность остаться наедине с собой абсолютно не пугает, а 37% скорее не пугает. «Наоборот, мечтаю об уединенной жизни»; «Столько интересных книг, занятий, фильмов — я точно не заскучаю», — делятся опрошенные. Напротив, каждый третий (32%) страшится одиночества: каждый девятый (11%) однозначно боится этого состояния, а каждый пятый (21%) — скорее боится.

Тех, кого пугает одиночество, больше всего среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей (в целом 39%), тогда как самодостаточные люди чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (69%). Страх перед одиночеством более характерен для молодежи до 24 лет, чем для 25—34-летних (35% против 31%).

Одиночество больше пугает воспитателей (70%), бухгалтеров (46%), офис-менеджеров (45%), медсестер и менеджеров по продажам (по 40%). О том, что они не будут страдать без общения, чаще всего говорят бармены (94%), дизайнеры (79%), администраторы (76%), менеджеры по логистике и системные администраторы (по 72%).

Россияне боятся одиночества все реже: по сравнению с 2021 годом число тех, кого страшит отсутствие близких людей, снизилось на 2 п.п., а по сравнению с 2009-м — более чем в 1,5 раза.