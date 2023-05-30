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Общество

Эвтаназии в законодательстве о бродячих животных не будет

30.05.2023 07:07|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы синхронно с руководством Минприроды пообещали не вводить термин «эвтаназия» для бродячих собак и кошек в российское законодательство. А вот требования к тем, кто ответственен за судьбу животных, станут строже. Нашумевшие поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными», которые позволяют регионам самим решать, что делать с бродячими псами, готовят ко второму чтению. Работу над ними депутаты и представители регионов обсудили на рабочем совещании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 29 мая.

Резонансный законопроект, предлагающий дать право регионам самим решать, какие способы обращения с бездомными животными помогут избежать нападений на людей, принят Госдумой в первом чтении 16 мая. Конкретных рекомендаций об этих способах в документе нет. Работу над законопроектом начали в апреле после трагического случая в Оренбурге, когда стая псов загрызла ребенка. Многие регионы документ поддержали, так как, считают там, нынешняя система регулирования не позволяет решить проблему нападений бездомных собак. Страдают не только люди, но и сами животные: без поддержки от власти россияне расправляются с ними самостоятельно.

Глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин отметил, что проект не отменяет существующей системы обращения с бродячими животными и не закрывает приюты. Регионы планируют продолжать эту работу. Но строительство приютов затруднено для некоторых территорий из-за их удаленности и малочисленности. Около 30 процентов россиян живут в районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего севера. Поэтому субъектам нужны не только приюты, но и площадки временного содержания.

Сейчас в комитете на рассмотрении есть еще 11 законопроектов об обращении с бродячими животными, в том числе из Ямало-Ненецкого автономного округа, Башкирии, Алтайского края, Астраханской и Тамбовской областей. Формулировки некоторых инициатив очень радикальны, отметил первый замглавы думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Скажу о том, что точно не будет принято в этом году. Не появится в федеральном законе терминов «умерщвление», «эвтаназия», «убийство» и «отстрел», а также никаких подобных формулировок», — пообещал Бурматов. Депутат напомнил о статье 17 Закона «Об ответственном обращении с животными», которая запрещает жестокое обращение с животными без владельцев и предусматривает оказание помощи бродячим кошкам и собакам, если они находятся в опасном для их жизни состоянии.

Задача законопроекта — дать регионам право принимать свои решения, но не отходить от гуманного обращения с безнадзорными животными, считает Дмитрий Кобылкин. Об этом он сказал 3 мая на совещании с регионами, посвященном инициативе.

В законопроекте нет эвтаназии, сообщил «Российской газете» и глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, то, как широко обсуждается этот законопроект, какие дискуссии он вызывает, говорит о том, что проблема назрела давно и ее нужно решать. Но решать, придерживаясь гуманного отношения к животным.

Еще ряд поправок к законопроекту касается разведения домашних животных и требований к выгулу, сказал Кобылкин. Часть инициатив, по его словам, учтут при доработке законопроекта ко второму чтению, а часть станет отдельными документами.

По словам Владимира Бурматова, с бесконтрольными заводчиками необходимо бороться. Недобросовестные «плодильщики» нарушают условия содержания собак, поддельные родословные печатают на принтере, а животных, которых не удалось за бесценок продать на «Авито», выбрасывают на улицы. «Важно создать условия для цивилизованного собаководства и породного разведения, которое считается гордостью нашей страны», — отметил депутат.

Еще один важный вопрос, по его словам, регистрация домашних животных. Эти полномочия, как и право запрещать самовыгул, могут передать регионам.

Работу по ужесточению ответственности владельцев домашних животных уже ведут. Напомним, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон со штрафами за жестокое обращение с животными — для граждан это 5-15 тысяч рублей, для должностных лиц — 15-30 тысяч, для организаций — 50-100 тысяч рублей.

Как ранее писала «Парламентская газета», зоозащитники обеспокоены формулировкой законопроекта. Инициатива не дает четких рекомендаций о дополнительных способах обращения с животными, которые могут использовать регионы. Депутаты же уверены, что на местах не допустят негуманных мер. «Жизнь человека священна, но в то же время ни один здоровый человек никогда не скажет, что надо пойти и убить животное, если можно решить вопрос другим образом», — ранее уточнял Бурматов.

Сейчас в стране работает принцип ОСВВ — отлов животных, стерилизация, вакцинация и возвращение на улицы. В приютах остаются только агрессивные животные. Если им не нашли новых хозяев, собаки остаются в приютах до смерти. Но выполнять этот принцип получается не везде, там в результате число нападений на людей растет.

По данным Роспотребнадзора, в среднем в России в год регистрируют более 300 тысяч обращений по поводу укусов бездомных животных.

Теги: #закон #бездомные животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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