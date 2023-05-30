Общество

Новая программа ОБЖ появится в школах осенью

Школьники, изучая ОБЖ, должны получать больше практических знаний и знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, в ДТП, как оказать первую медицинскую помощь, вызвать службу спасения. Об этом 29 мая в Госдуме рассказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу на круглом столе, посвященном совершенствованию оказания первой медицинской помощи.

Сейчас в учебниках ОБЖ есть некая диспропорция: много информации об опасных явлениях и мало — о правилах безопасности, отметила Юлия Шойгу. Она считает, что на этих уроках дети должны узнавать о рисках и опасностях, которые есть рядом с каждым. Поэтому с 2018 года началось обновление программы. В этой работе, которую курировало Минпросвещения, участвовали и специалисты центра МЧС. Эксперты уделили больше внимания повседневной жизни. «Мы рассматриваем ситуации, в которых ребенку и взрослому может грозить опасность, это может быть и в быту, и на природе, и в социуме», — разъяснила она.

Она напомнила, что за четыре года эксперты подготовили федеральные государственные образовательные стандарты и программы, по которым следует преподавать ОБЖ. В восьмых и девятых классах их уже внедрили. «А в начале этого учебного года утвердили и программу десятых и одиннадцатых классов. Мы надеемся, что со следующего учебного года старшеклассники будут учиться уже по обновленной версии ОБЖ», — ожидает психолог.

Юлия Шойгу сообщила, что среди новшеств в программе ОБЖ принципы оказания первой помощи. В восьмых и девятых классах ребята изучат базовый курс, а в десятых и одиннадцатых — еще и сложные случаи, к примеру как действовать при травме глаза. По ее мнению, сохранение здоровья и оказание первой помощи — один из наиболее важных разделов нового курса.

Школьники узнают, как наложить шину или повязку, сделать искусственное дыхание, помочь человеку, если ему внезапно стало плохо. «В программе мы предусмотрели элементы первой помощи с акцентом на практические занятия. Ведь первая помощь — это действия руками и тут очень важна практика. И делать все это надо не за партой, а на полу, с манекенами», — пояснила эксперт.

Кроме того, отдельный блок посвящен безопасности в транспорте, правилам дорожного движения. Подросткам расскажут, как действовать в ДТП, как правильно вызвать экстренные службы, сообщает «Парламентская газета».

Авторы нового курса уделили внимание и современным страшилкам, к примеру, как избежать манипуляций со стороны недоброжелателей или буллинга. Важна и безопасность детей в информационном пространстве. Поэтому школьникам расскажут о кибербезопасности и кибергигиене.

Ребята узнают, как не дать злоумышленнику захватить свое устройство, уберечь в тайне пароль, а еще сохранить в целости свои деньги на банковской карте.