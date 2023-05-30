Общество

Дети-сироты смогут пройти бесплатное повторное профессиональное обучение

Дети-сироты смогут пройти бесплатное повторное профессиональное обучение. Такой закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото: Александр Елисеев

Закон предоставляет детям и лицам из их числа, уже получившим образование по профессии рабочего или служащего, возможность еще раз бесплатно пройти профильное обучение для получения новой профессии с учетом потребностей производства или вида профессиональной деятельности.

Этим правом могут воспользоваться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.