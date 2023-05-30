Общество

Пожилая женщина пытается восстановить семейное древо в Псковской области через проект «Жди меня»

Родственников разыскивает пожилая женщина по имени Эльма в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Ее дед - Иван Кузьменок, он родился примерно в 1895 году. В семье Ивана было 9 детей - Петя, Кузьма, Анна, Ольга, Валя, имена остальных заявительница не помнит. Их знала ее мама – Анна, но ее не стало в 1957 году.

«Дедушка воевал и ему ранили глаз. Маму в 1922-м отвели в няньки в Ленинград, она взяла себе фамилию Васильева», - уточнила заявительница и добавила, что матери тогда было 7 лет.

Позднее мать вышла замуж и стала Анной Васенко. Свадьба состоялась в 1935 году.

«Сестра мамы Валя родила вне брака ребеночка. Брат Петя взял фамилию Иванов. Кузьма был репрессирован в Сибирь в 1937 году. Репрессия было по причине какого-то анекдота», - указала факты о родственниках в своем обращении Эльма.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1913582, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».