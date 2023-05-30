Общество

Псковским выпускникам доступно IT-образование в четырёх учреждениях региона

Четыре образовательные организации обучают по укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении цифрового развития и связи правительства региона.

Это следующие учреждения:

Псковский политехнический колледж» (его структурное подразделение Центр опережающей профессиональной подготовки Псковской области – ЦОПП, ЦОПП Псковской области),

Великолукский политехнический колледж,

Псковский кооперативный техникум,

Псковский государственный университет.

Дни открытых дверей в них проводятся регулярно, информация размещена на сайтах учреждений.

Так, например, в ЦОПП организовали и провели день открытых дверей Псковской области совместно с Псковским политехническим колледжем для абитуриентов из различных общеобразовательных школ города Пскова и учащихся деревни SOS. В Великолукском политехническом колледже дни открытых дверей провели в рамках регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Контрольные цифры приема в профессиональные образовательные учреждения области на 2022-2023 учебный год за счет средств областного бюджета по укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» для этих образовательных учреждений – 102 места.

Старт приемных компаний – 1 июня 2023 года.

ЦОПП Псковской области разработал и реализовал дополнительную образовательную программу в области IT-технологий «Выполнение технических работ по обслуживанию информационно-коммуникационной системы по компетенции "Сетевое и системное администрирование"».

Кроме того, реализуется проект «Первая профессия по компетенции "Графический дизайнер"» для школьников деревни SOS на базе ЦОПП Псковской области и Псковского политехнического колледжа.

Студенты колледжа Псковского политехнического колледжа участвуют в многопрофильной олимпиаде Тихоокеанского государственного университета для обучающихся средних профессиональных учреждений, а также во Всероссийской олимпиаде «Траектория будущего».

В мае 2023 года в рамках научно-практической конференции «Молодежь – науке» в ПсковГУ организовали секцию «Прикладные и научные исследования в ИТ-сфере». Студенты направления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» готовили доклады, посвященные популяризации технологий искусственного интеллекта.

Для студентов в регионе проводятся следующие мероприятия: