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Эксперт назвал основные цели и задачи муниципальной реформы

В результате проведения реформы МСУ ответственность районных депутатов за судьбу муниципалитета возрастет, а роль местного парламента усилится. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Он отметил, что его точка зрения относительно необходимости проведения преобразований «сформирована давно и на основании практической работы».

«Здесь я сужу как гражданин, и как депутат-одномандатник, имеющий большой опыт общения с людьми, - сказал вице-спикер областного Собрания. - Практика показывает следующее: чем более многоступенчатая система принятия решений, тем сложнее решаются вопросы. Самые что ни на есть бытовые и хозяйственные. Именно ими и должны заниматься в районах. Не выяснением отношений, кто важнее – глава или руководители волостей, не рассуждать, у кого на то или на это в бюджете должны быть заложены средства. И уж тем более не политикой, хотя в моем округе есть и такой пример… А хозяйством, благополучием людей. По моему глубокому убеждению, ведать хозяйство, руководить им, принимать решения и нести за них ответственность должен один человек – глава района. На то и направлена муниципальная реформа».

Эксперт подчеркнул: проведение реформы не означает, что «мы убираем представительства муниципальной власти из глубинки».

«Ныне существующие администрации волостей становятся отделами администрации района. С теми же функциями, но под началом главы района. Лучшие, самые сильные кадры, работающие в волостях, остаются в командах районов, которые становятся округами», - пояснил вице-спикер регионального парламента.

От также напомнил, что депутаты Псковского областного Собрания организационно провели все необходимые правовые процедуры, законодательный базис, регламентированный федеральным законом, доработан на региональном уровне.

«На данный момент наступает следующий этап: выборы депутатов в​ районные собрания. На коллег на местном уровне ляжет серьезная ответственность, а именно, назначение главы муниципального округа. Критерии для назначения есть, упор сделан на профессионализм ведения административно-хозяйственной деятельности. Народ на выборах делегирует полномочия представлять свои интересы в Собрании, в том числе и назначение главы округа на конкурсной основе. Считаю, что таким образом ответственность районных депутатов за судьбу муниципалитета возрастает, роль местного парламента усиливается», - заключил Армен Мнацаканян.

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Напомним, в регионе продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.