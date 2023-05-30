Общество

Осужденные навели порядок на проспекте Гагарина в Великих Луках

Осужденные к принудительным работам в великолукском исправительном центре №1 принимают участие в уборке территории города. Порядок уже навели на проспекте Гагарина, улице Новосокольнической. Наведение чистоты проходит в рамках весеннего месячника по благоустройству Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Отбывающие наказание очищают от накопившейся грязи тротуары и обочины дорог, убирают мусор вдоль пешеходных переходов и проезжей части, выполняют ряд других общественно-полезных работ.

«Привлечение осужденных к труду стало возможным благодаря налаженному взаимодействию руководства ИЦ-1 с бизнес-сообществом, а именно с организацией города Великие Луки "Спецавтохозяйство". На недавно состоявшейся встрече стороны обсудили договоренности и уже приступили к их совместной реализации», - добавили в УФСИН.