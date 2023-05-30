Общество

Органы МСУ в новых мунокругах наделят полномочиями по обеспечению выборов в собрания депутатов

Региональные власти предлагают наделить органы местного самоуправления в восьми вновь образованных муниципальных образованиях государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы. Иницированный губернатором проект закона внесен в областное Собрание депутатов. Планируется, что он будет рассмотрен на очередной сессии регионального парламента 1 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона, на территории Псковской области созданы восемь муниципальных округов и установлен переходный период для формирования на территориях вновь образованных муниципальных образований органов местного самоуправления. Согласно законам Псковской области депутаты представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований будут избраны на муниципальных выборах в сентябре 2023 года.

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Материально-техническое обеспечение выборов депутатов представительных органов первого созыва во вновь образованных муниципальных образованиях федеральным законодательством возлагается на правительство Псковской области.

Для более оперативного решения вопросов материально-технического обеспечения на территориях, проектом закона Псковской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований» предлагается наделить органы местного самоуправления муниципальных образований «Красногородский район», «Локнянский район», «Невельский район», «Новоржевский район», «Опочецкий район», «Печорский район», «Пыталовский район», «Струго-Красненский район» государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований.

Финансирование переданных государственных полномочий будет осуществляться из средств областного бюджета, которые будут переданы муниципалитетам в форме субвенции после принятия проекта закона, пояснили в правительстве Псковской области.

Напомним, в регионе продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.