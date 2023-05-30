Общество

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии проверил готовность подразделений в Псковской области

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев прибыл с рабочей поездкой в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Командующий округом заслушал доклад заместителя начальника управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Дмитрий Салихова об итогах участия ведомства в обеспечения общественной безопасности в регионе.

Генерал-лейтенант Алексей Воробьев ознакомился с учебно-материальной базой, а также проверил готовность отрядов ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» к выполнению служебно-боевых задач по предназначению.

В ходе занятий росгвардейцы отрабатывают организацию штурма объектов, тактико-ситуационную стрельбу, поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов. Командующий округом дал высокую оценку уровню подготовки проверяемых подразделений.