Общество

Самарский мед не разрешили вывезти из России на границе в Псковской области

Мёд не пропустили через государственную границу России в Псковской области из-за неверной даты выработки в документах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Вывоз 20,5 тонны натурального меда, произведенного в Самарской области, запретили на российско-латвийской границе в пункте пропуска Убылинка. Партия готовой продукции перевозилась в автомобильном транспорте в Республику Сербия.

В ходе ветеринарного контроля было установлено, что информация о дате выработки продукции, заявленная в ветеринарном сертификате на экспортируемые из Российской Федерации в Республику Сербию натуральный мед и другие продукты пчеловодства, не соответствовала сведениям, содержащимся на маркировочной этикетке.

Вывоз 20,5 тонны мёда с таможенной территории ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате груза. Продукцию вернули отправителю.