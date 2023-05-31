Общество

Продажу алкоголя запретят в Псковской области в первый день лета

Продажу алкоголя запретят в Псковской области в День защиты детей, 1 июня. Это следует из постановления администрации региона от 28 января 2015 года «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области».

Продажа алкоголя в Псковской области запрещена в День защиты детей (1 июня), праздник выпускников и в День молодежи. Согласно документу, запрет на продажу действует с 10:00 по местному времени до 10:00 следующего дня.

Осадков в первый день лета в Псковской области в этом году не ожидается. Какой будет погода в Псковской области 1 июня, рассказывала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

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Напомним, 1 июня в Псковском кремле в рамках акции «Здравствуй, лето!» пройдут бесплатные мастер-классы от клуба исторической реконструкции «Орден».

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Помимо этого, псковские библиотекари готовят ко Дню защиты детей игровые программы и интерактивную карту издательств.