Общество

Заслуженным спасателям и пожарным Псковской области введут надбавку за звание

Заслуженным спасателям и пожарным Псковской области введут надбавку за полученное звание. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 30 мая передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В течение календарного года каждое из выше названных званий будет присваиваться не более чем 5 гражданам. Надбавка за звание «Заслуженный спасатель Псковской области» и звание «Заслуженный пожарный Псковской области» будет устанавливаться гражданам по основному месту работы ежемесячно в размере 5000 рублей при условии, что присвоенное звание соответствует его трудовым (должностным) обязанностям. Указанная надбавка устанавливается с месяца присвоения звания.

«На период работы будут получать?» – поинтересовался заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области – руководитель управления специальных программ Андрей Вьюнов ответил положительно.