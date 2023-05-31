Общество

Муниципальные округа в Псковской области смогут передавать полномочия в Счетную палату

Муниципальные округа Псковской области смогут передавать полномочия в Счетную палату. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 30 мая передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В связи с созданием на территории Псковской области муниципальных округов имеется потребность в урегулировании правоотношений, связанных с заключением соглашений о передаче Счетной палате Псковской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальных округах. В частности, предлагается установить срок направления в региональную Счетную палату решения об обращении о заключении соглашения, принятого представительным органом вновь образованного муниципального образования Псковской области, до 1 ноября года создания такого муниципального образования.

Кроме того, законопроектом уточняются сроки рассмотрения Счетной палатой Псковской области решения представительного органа об обращении о заключении соглашения.

«Это будут полномочия региональной Счетной палаты или в каждом округе будет своя?» – спросил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова пояснила, что согласно документам предусмотрена возможность передавать полномочия или создавать местное отделение.

«Это их право. Дальше округа самостоятельно принимают решения – остаться муниципальными или передавать полномочия. Структура будет определяться уже в соответствии с уставом», – добавила она.

Как сообщалось ранее, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.