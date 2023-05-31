Общество

«Управляйку» в Пскове наказали за вкопанные в землю у дома покрышки

Управляющая компания «Домоуправление №8» в Пскове нарушает требования законодательства об отходах производства и потребления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фото: архив ПЛН

В прокуратуре рассказали, что на придомовой территории многоквартирного дома №2б на улице Индустриальной в Пскове располагались вкопанные в землю использованные автомобильные шины. При этом автомобильные шины отнесены к отходам III - IV класса опасности, которые повреждают экосистему и не могут быть размещены, в том числе, на придомовой территории многоквартирного дома.

В связи с этим в адрес директора управляющей организации внесли представление, его рассмотрели и удовлетворили, виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

Вкопанные в землю использованные автомобильные шины вывезли с придомовой территории и утилизировали.

Ранее сообщалось, что сосны в покрышках появились на улице Конной в Пскове.