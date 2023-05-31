Общество

В Псковской области увеличилось количество беременных до 14 лет

Количество несовершеннолетних беременных в возрасте до 14 лет увеличилось в Псковской области в 2022 году. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова во время своего доклада на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 31 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: @valeria_aksakova / ru.freepik.com

«Увеличилось количество несовершеннолетних беременных с 14 лет. Усилим работу по профилактике, это будет совместная работа комитетов по образованию и здравоохранению. Родители иногда не понимают и не знают, как доносить информацию до детей», – сказала детский омбудсмен.

Согласно докладу, число беременных до 14 лет в 2022 году составило 7, а среди 15-17лет — 31.