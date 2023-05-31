Общество

О работе с семьями вынужденных переселенцев рассказала депутатам Наталия Соколова

О работе с семьями вынужденных переселенцев рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова во время своего доклада на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 31 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За 8 лет моей работы впервые доклад был оформлен в соответствии с единым федеральным классификатором. В этом году добавились новые категории граждан – семьи вынужденных переселенцев. Основные формы работы – прием граждан, выездные приемы в районы Псковской области, организация межведомственного взаимодействия. Проведено большое количество личных встреч профилактического характера. С 2018 в каждом муниципальном образовании работает общественная приемная. Работа детского общественного совета позволяет выявлять проблемы», – отметила Наталия Соколова.

Самыми многочисленными остаются семейными вопросы, вопросы, связанные с местом жительства ребенка, установление родительских прав. Также многие родители обращаются с помощью разрешить семейные конфликты.

«Доля по вопросам социального обеспечения сократилась. Комитет по соцзащите ведет разъяснительную работу», – продолжила она.

Депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова поблагодарила детского омбудсмена за работу. «Вопросов быть не может. Был дан очень подробный анализ. Огромное спасибо», – сказала она.