Общество

Почему отключили микрофон депутату от оппозиции на сессии гордумы, ответил глава Пскова

Почему отключили микрофон депутату от оппозиции Александру Баеву на сессии Псковской городской Думы 26 мая, ответил глава города Борис Елкин в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Здесь вопрос не в партийной принадлежности депутата, а в тайминге, который был утвержден заранее, в том числе на комитетах. Люди заранее договорились, сколько времени будет отведено каждому на вопросы. В данном случае я бы не стал политизировать данный вопрос», - отметил гость студии.

Напомним, на сессии городского парламента после отчета главы Пскова за 2022 год депутат Александр Баев решил высказаться. Он отметил, что в отчете указаны многие положительные моменты, но проигнорированы проблемы города. Также Александр Баев рассказал, что в 2022 году администрация не согласовала коммунистам проведение свыше 30 публичных мероприятий.