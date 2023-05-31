Общество

Сергей Вострецов: Ухаживающим за инвалидами нужно дать возможность работать дополнительно

Предложение законодательно закрепить понятие частичной занятости - своевременное и актуальное. Оно позволит людям, получающим пособие по уходу за инвалидами или пожилыми гражданами, трудоустраиваться и получать дополнительный доход. Такое мнение председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня по закону они, действительно, не могут трудоустраиваться. Более того, если они незаконно трудоустроятся, а потом это выяснится, с них вычтут все выплаты. Поэтому этот вопрос поднят совершенно справедливо, актуально и своевременно, ведь те пособия, которые выплачивает государство, незначительные. Максимальное, по-моему, 14 тысяч - это для инвалидов первой группы, а так вообще примерно 9 тысяч. Понятно, что на такие средства выжить сложно», - сказал Сергей Вострецов.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ заметил, что и сам имеет опыт ухода за инвалидами. По его наблюдениям, такая работа требует много времени и сил, поэтому идеальным вариантом было бы увеличение самих выплат до 30-40 тысяч рублей, чтобы человек, ухаживающий за инвалидом, мог жить на эти деньги и больше нигде не работать.

«Видимо, у государства нет таких ресурсов, поэтому пошли другим путем - решили попробовать открыть возможность дополнительной занятости. Я считаю, что это лучший из существующих вариантов. Хотя, конечно, самый лучший - увеличить пособия», - подчеркнул Сергей Вострецов.

Напомним, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости во время заседания комитета Госдумы 31 мая.