Общество

Подозрительный фотограф в черной маске озадачил псковичей

Фотографирующего городские улицы подозрительного мужчину обсуждают псковичи в Сети. Свои предположения о его действиях на улицах областного центра они высказали в сообществе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

«Вчера очень подозрительный человек фотографировал разные места в микрорайоне, входы в подвал и так далее. При подходе к детскому саду на улице Никольской, 6 надел на лицо маску», – написал автор поста.

Местные жители в комментариях отметили, что наблюдали похожую ситуацию у детского сада на улицах Новосёлов и Владимирской.

«Надо сразу сообщать о подозрительных лицах по определенному номеру. И чем быстрее, тем лучше. Не понимаю одного, видят и молчат, выкладывают посты. Слух есть, телефон в руках – звоните. А так, правильно сделали, всех предупреждать тоже надо, чтобы были внимательными», – высказалась горожанка.

Ещё один пскович опубликовал фотографию похожего человека, сделанную, по всей видимости, на территории рынка «Нива».

«Говорит, из "Яндекс.Карты"», – уточнил мужчина.