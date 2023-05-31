Общество

Антон Минаков предложил снизить предельно допустимую сумму предвыборного избирательного фонда кандидата в губернаторы

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков предложил снизить предельно допустимую сумму предвыборного избирательного фонда кандидата в губернаторы. Об этом с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 31 мая передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В данном законопроекте предлагается внести изменения в статью 54 регионального Избирательного кодекса - снизить предельно допустимую сумму предвыборного избирательного фонда кандидата в губернаторы Псковской области с 90 млн рублей до 15 млн рублей.

«Как и в прошлом году, наша позиция не изменилась: данный законопроект поддерживать нецелесообразно. Ситуация поменялась в корне. Самое главное, мы говорим, что это предельная сумма и до нее можно использовать любую сумму. Уменьшение, по нашему мнению, повлечет нарушение прав кандидата», – пояснил председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов.

Председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов согласился с Игорем Соповым. «В законе указано, что не более 90, а не "не менее", значит, может быть и любая сумма до», – сказал он.