Общество

В Пскове запустили экологический квест по городу

Экологический квест по городу «ЭкоТрек» запустили в Пскове. Об этом сообщила начальник отдела по работе с молодежью по месту жительства Псковского городского молодежного центра Валерия Комарова в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На прошлой неделе мы запустили первый поток экологического квеста. Чтобы поучаствовать, необходимо заполнить анкету, затем мы вышлем ссылку на чат-бота. Сейчас в нём шесть точек, куда следует прийти, сделать фото, что ты там, после этого ты получаешь задание, развивая свои экопривычки, ты получаешь за это баллы, баллы можно обменять на призы», – рассказала гостья студии.

Пока на прохождение всех точек дается неделя.

«Нам очень хотелось объединить организации, которые занимаются экологическим просвещением, сортировкой отходов и так далее, в единую базу, чтобы у человека была возможность в одном приложении увидеть всё, что есть в городе, без временных затрат», – уточнила Валерия Комарова.

Проект стал победителем муниципального конкурса «Есть идея».