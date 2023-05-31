Общество

Стандарт лечения пациентов с посттравматическим стрессом разработали в России

Стандарт лечения пациентов с посттравматическим стрессом разработали в России.

Как говорится в документе Минздрава, людей, страдающих от посттравматических стрессовых расстройств, будут лечить ароматическими ваннами, лечебным душем, солнцем и воздухом. Кроме того, при необходимости им будут назначаться соответствующие препараты.

Лечение может длиться до года в группах или индивидуально. Основной массой пациентов, которым потребуется такая помощь, называют участников военных действий, жителей близлежащих территорий, медицинский персонал, волонтёров и беженцев, пишет RuNews24.