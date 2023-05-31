Общество

Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы через месяц

Сервис онлайн-знакомств Tinder прекратит работу в РФ 30 июня, говорится в сообщении при входе в приложение. До этого момента российские пользователи по-прежнему смогут создавать пары и общаться, отметила компания.

Ранее Match Group, которой принадлежит Tinder, объявила, что прекратит свою деятельность в России к концу июня. Match Group также владеет сервисами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime, пишет RuNews24.

Переход россиян с Tinder на отечественные площадки может занять 1 – 1,5 года, отметил глава российского сервиса для знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий. Он добавил, что доля Tinder среди других подобных приложений в РФ составляет 20-25%.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков предположил, что больше 90% российских пользователей Tinder перейдут на отечественные площадки до конца 2023-го.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» создает собственное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во «ВКонтакте».