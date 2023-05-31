Общество

О борьбе с борщевиком в Псковской области доложили депутатам регионального парламента

Как в Псковской области проводится работа по борьбе с борщевиком Сосновского, рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента сегодня, 31 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Как на фронте по борьбе с борщевиком?» – спросил депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

«Выделяемые 18,5 млн рублей – неплохо. Многодетные семьи мерой поддержки мало пользуются. Районы заключили соглашение. Посмотрим, как они эти средства используют. Здесь нужна федеральная программа. Мы можем его убирать только на землях муниципалитета или области. Есть много земель, принадлежащих федерации. Много земель, которая никому не принадлежит, или собственник ее не использует», – сказал Николай Романов.

Он подчеркнул, что проблема с борщевиком серьезная не только для региона, но и для России в целом.