Общество

Магазин Google Play вслед за AppStore отключил приложения «Единой России»

Магазин приложений Google Play вслед за AppStore отключил все приложения «Единой России», сообщает официальный Telegram-канал партии.

Приложения больше недоступны для скачивания до разработки веб-версий.

«Конечно, после решения Apple это было ожидаемо. Обе компании установили запрет на легально оплаченные аккаунты Единой России, не осуществляя возврат абонентской платы и игнорируя разъясняющие вопросы. Ранее мы уже столкнулись с тем, что обе компании синхронны в своих временных блокировках обновлений наших приложений и явно не самостоятельны в принятии таких решений. В целом, кроме временных неудобств удаление наших приложений не влияет ни на что. Мы работаем над тем, чтобы наши пользователи могли пользоваться ими в обычном режиме, но уже без маркетплейсов», - отметил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.