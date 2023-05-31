Общество

Не ругать погоду: как правильно встретить первый день лета

1 июня в России считается календарным началом лета.

В народном календаре 1 июня – Иван Долгий. Иногда этот день называли еще Оберегом Нивы. Своё название праздник получил в честь епископа Иоанна Готского. Долгим его называют потому, что работы в поле в этот период очень много, и крестьяне трудились с раннего утра и до позднего вечера. На этот день существует множество примет и поверий, связанных с этой датой:

если в этот день дождь, то лето будет холодным и дождливым,

если на улице сильный ветер, то лето будет жарким и сухим,

если в этот день появятся первые клопы, то они принесут удачу и богатство,

если на 1 июня посадить цветы, то они будут расти быстрее и красивее, чем те, которые посажены позже,

если в этот день попробовать первые ягоды или фрукты, то год будет урожайным,

если в этот день пойти купаться в реку или озеро, то здоровье будет крепче и настроение лучше.

Также в этот день можно провести пикник на природе, покататься на велосипеде или роликах, отправиться на прогулку в парк или лес. Некоторые люди верят, что нужно обязательно прыгнуть через костер или сделать круг вокруг него, чтобы привлечь удачу и защититься от злых духов.

На Руси в этот день сажали огурцы и заклинали ниву. На восходе солнца отправлялись в поле с целью защитить посевы от ветров-суховеев.

В этот день не стоит грустить и вспоминать плохое. Не рекомендуется давать в долг хлеб и хлебобулочные изделия. Как гласят народные поверья, это может привести к бедности. Также не нужно ругать погоду. Однако прохладная погода сулит о том, что еще 40 дней не будет настоящего тепла.

Стоит обратить внимание и на свой сон. Нежелательно спать до обеда или лежать долго после пробуждения.