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Обморок может быть признаком смертельно опасной болезни, предупредила невролог

Кратковременная потеря сознания, или обморок, может быть вызван нарушением кровоснабжения головного мозга, отметила врач-невролог Елена Царева. Это может быть признаком заболевания сердца, резкого повышения давления и даже инсульта, то есть опасного для жизни состояния, сказала она.

«Нарушение ритма сердца – одна из частых причин обморочных состояний. Например, при сильной тахикардии сердце не обеспечивает головной мозг кровью в должной степени. Вторая причина обмороков – это скачки давления. Если давление поднимается выше 160 мм рт. ст., сосуды, как правило, бывают сужены, происходит их спазм, кровоснабжение мозга резко ухудшается и может наступить предынсультное состояние или даже инсульт. Может быть и обратная ситуация – падение давления. Чем ниже давление, тем хуже кровоснабжение мозга», – пояснила Елена Царева.

При сахарном диабете обмороки бывают связаны с резким повышением или, наоборот, понижением уровня сахара в крови, продолжила она. Кроме того, есть разновидность эпилепсии, которая проявляется только обмороками, добавила Елена Царева в интервью радио Sputnik.

Врач дала совет, как действовать в случае обморока.

«Любой обморок является поводом для обследования. А если обморок был связан с судорогами, то человеку необходима госпитализация. Если кто-то упал в обморок в вашем присутствии, нужно в первую очередь обеспечить безопасность этому человеку, чтобы не было западения языка. В идеале – положить его на бок. Обеспечить приток свежего воздуха. Обязательно вызвать скорую помощь», – подчеркнула Елена Царева.